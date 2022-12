La definisce così la Gazzetta, che spiega: "Ritrova Di Maria, da trattare con cautela: con la Cremonese se ne può fare a meno, in attesa di altri rivali. Anche Paredes tornerà carico, ma forse stanco dei festeggiamenti. Non ha Pogba. Non sa come sta Vlahovic. Spera in buone notizie da Chiesa. E ritrova Bonucci fermo ai box. Se aggiungiamo il preoccupante scenario giudiziario, non sarà facile affrontare la ripresa". Come andrà? Allegri è probabile che riparta dalle ultime prestazioni convincenti e belle da vedere, in cui la sicurezza è il 3-5-2 a trazione giovani. Fagioli, Locatelli e Miretti, poi la difesa brasiliana con un solo centrale di ruolo, con Cuadrado e Kostic sulle fasce come favoriti. E poi? C'è la variabile Chiesa, che può giocare ovunque ma va a caccia della miglior condizione.