La Juve stecca, ancora. Doveva essere la sera dello scudetto, del primo successo ufficiale di Sarri in carriera in Italia e, invece, la sua squadra si è fatta rimontare ancora una volta. E ora esce dalla Dacia Arena con sempre meno certezze. Tanta confusione, poche idee, poco gioco, troppi errori. La Champions League si avvicina ma i problemi sono ancora tanti, così come le sconfitte e le rimonte subite, specialmente in questo periodo della stagione. Chi si salva? Praticamente nessuno. De Ligt è l'unico baluardo difensivo e segna anche il gol del momentaneo vantaggio. Il resto, un mezzo disastro...



Tutti i voti dei principali quotidiani sportivi nazionali: nella nostra gallery.