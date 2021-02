DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS





31 VOLTE IN COPPA Inter e Juventus si sono affrontate finora 31 volte in Coppa Italia, per un bilancio che vede in vantaggio i bianconeri per 14 vittorie a fronte delle 10 nerazzurre; sette pareggi chiudono il parziale.



QUATTRO IN SEMIFINALE Inter e Juventus si sono affrontate quattro volte nelle semifinali di Coppa Italia, nelle edizioni 1937/38, 1982/83, 2003/04 e 2015/16: i bianconeri hanno conquistato il pass per la finale in tutte le quattro occasioni (nelle due più recenti dopo la lotteria dei rigori).



COSI' LE ULTIME A SAN SIRO L’Inter ha perso solo una delle ultime sette gare interne di Coppa Italia contro la Juventus (2V, 4N), vincendo le ultime due: 2-1 nei quarti di finale nel 2010 (reti di Lúcio e Balotelli) e 3-0 nella semifinale di ritorno nel 2016 (doppietta di Brozovic e gol di Perisic).



TANTI GOL Gli ultimi quattro incroci in Coppa Italia tra Inter e Juventus a San Siro hanno visto realizzare una media di 3.5 gol a partita.



LE ULTIME VOLTE DELL'INTER IN COPPA L’Inter è stata eliminata nelle semifinali di Coppa Italia in tutte le ultime tre edizioni in cui le ha disputate (2012/13, 2015/16 e 2019/20), dopo che i nerazzurri avevano strappato il pass per la finale in sei delle sette precedenti (fa eccezione l’eliminazione subita contro la Sampdoria nel 2008/09).



I NERAZZURRI SUBISCONO GOL ... L’Inter ha subito gol in ciascuna delle ultime nove partite di Coppa Italia e non arriva a 10 gare di fila senza clean sheet dall’aprile 2000 (serie di 12).



LA JUVE E LE SEMIFINALI La Juventus ha superato le semifinali in tutte le ultime cinque volte in cui ha partecipato a questo turno; l’ultima eliminazione dei bianconeri in questa fase della Coppa Italia risale all’edizione 2012/13, contro la Lazio.



JUVE X3 La Juventus ha segnato almeno tre gol in ciascuna delle ultime due partite di Coppa Italia e potrebbe riuscirci per tre gare di fila nel torneo per la prima volta dall’aprile 1981.



DA MILANO A MILANO L’ultima trasferta di Coppa Italia della Juventus è stata proprio a San Siro, nella semifinale di andata della scorsa stagione, con i bianconeri che pareggiarono per 1-1 contro il Milan, strappando poi il pass per la finale nel match di ritorno.



TOP PASS Juventus (1164) e Inter (1062) sono due delle prime tre squadre della Coppa Italia 2020/21 per passaggi riusciti a partire dagli ottavi di finale – tra di loro solo il Napoli (1069).