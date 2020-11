La prima squadra della Juventus ha giocato ieri sera contro il Cagliari. Oggi però non è certo una domenica priva di colori bianconeri. Anzi, oggi pomeriggio, giusto il tempo di digerire il pranzo domenicale, i tifosi juventini potranno farsi un'altra scorpacciata, seguendo le altre realtà della famiglia Juve!

ALLE 14.30 - In quel di Bitetto, le Women scendono in campo per la partita di Coppa Italia contro la Pink Bari.

ALLE 15 - L'Under 23 maschile riceve al Moccagatta di Alessandria la Pistoiese, in un match valido per il campionato di Serie C girone A.

Come sempre potrete seguire i Live de Ilbianconero.com