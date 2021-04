Domenica pomeriggio la Juventus affronterà l'Udinese, a Udine, a caccia di tre punti per la corsa Champions. Dando un'occhiata ai numeri, i bianconeri non hanno un gran rendimento in trasferta: in campionato infatti la squadra di Andrea Pirlo ha totalizzato appena 25 punti lontano dall'Allianz Stadium, risultato di 6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Tra le prime sei squadre della Serie A, la Juve è quella con il peggior rendimento fuori casa.