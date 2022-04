Si è confermato anche ieri sera, nonostante l'ottima prestazione della squadra, il trend negativo della Juve negli scontri diretti di Serie A. Quest'anno, infatti, la squadra bianconera non ne ha vinto nemmeno uno, rimediando in sei partite quattro pareggi e due sconfitte. Nel dettaglio, la Vecchia Signora ha guadagnato due punti con il Milan, e solo uno con Inter e Napoli, avendo perso con entrambe una delle due sfide tra andata e ritorno. Un dato poco confortante, che deve certamente far riflettere anche in vista della prossima stagione. Al triste bilancio, inoltre, si aggiunge la sconfitta contro i nerazzurri in Supercoppa Italiana.