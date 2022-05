La Juventus perde. Perde nel finale, dopo l'ennesima partita opaca. Una squadra senza identità, senza idee e trame di gioco definite. Gli errori dei singoli poi pesano e come ogni errore si paga. Una squadra mai cinica, l'unica luce in una serata buia è Paulo Dybala ma la sua rete non basta. Una squadra discontinua, che sapeva di affrontare una squadra complessa come il Genoa che cercava punti per sperare ancora nella salvezza ed è riuscito nell'impresa. Complimenti al grifone, che con grinta, cuore e lottando fino all'ultimo si è accaparrato i tre punti.



CHE DISASTRO - Un disastro vero e proprio quello della Juventus. Seppur gli obiettivi stagionali siano stati raggiunti e la prossima Champions League sia aritmetica così non va. L'errore sul finale di Moise Kean dopo la ripartenza guidata da Alvaro Morata è da film dell'orrore. Sul finale Mattia De Sciglio clamorosamente ingenuo che va ad abbattere Kevin Yeboah e regala il penalty della vittoria ai suoi. Una difesa che oggi senza Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt è apparsa instabile. Un attacco poco concreto. Gli errori in fase di costruzione sono innumerevoli. Questa sera gli errori costano e la Juventus ne paga le conseguenze.