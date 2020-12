Dal sito ufficiale della Juventus: "Il 26 luglio, Giorgio Chiellini diventa l'unico giocatore ad aver collezionato almeno una presenza in tutte le ultime nove stagioni di Serie A in cui la Juventus ha vinto il titolo. Leonardo Bonucci è invece il calciatore bianconero con il minutaggio più alto nell’anno solare 2020 (3479). Matthijs de Ligt ha una percentuale di vittorie del 65% in Serie A nel 2020, senza di lui la percentuale di successi della Juventus scende al 36% nel periodo. La media gol subiti con lui in campo scende da 1.4 a 1.0 a partita".