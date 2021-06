L'immagine di copertina della partita giocata stanotte in Copa America tra Brasile e Colombia è quella del gol segnato dagli sconfitti: su assist di Juan Cuadrado, scatenato quest'anno nei passaggi vincenti (cross dalla destra in questo caso) Luis Diaz si è prodotto in una rovesciata che non ha lasciato scampo a Weverton. Nel secondo tempo Danilo, Alex Sandro e compagni hanno premuto sull'acceleratore e sono riusciti a ribaltare la gara, con due colpi di testa, quello di Roberto Firmino e quello di Casemiro, quest'ultimo addirittura al 100' (10 minuti di recupero concessi dall'arbitro, tra le proteste colombiane).

Così hanno reagito sui social Danilo, A. Sandro e Cuadrado: