Questa volta, forse, ci aveva creduto davvero. E anche giustamente, viene da dire, perché in questo inizio di stagione in pochi - forse solo il rossonero Mike- hanno fatto meglio di lui, che certamente non ha mai fatto rimpiangere l'infortunato Wojciech. Eppure, nemmeno questa volta Mattiaavrà la possibilità di indossare la maglia della. Robertoha fatto la sua scelta: per i prossimi impegni degli azzurri, i portieri a disposizione saranno Gianluigidel PSG, Alexdel Napoli, Ivandella Lazio e Guglielmodell'Empoli, tutti colleghi che si sono messi in bella mostra in questa prima fase di stagione, ma forse non quanto l'estremo difensore della, che in più occasioni ha letteralmente salvato i bianconeri (ancora negli occhi di tutti il rigore parato a Lukanel match contro la Fiorentina), tenendola a galla sia in campionato che in Champions League, per quanto possibile.Umile e determinato come pochi altri, a Torino Perin ha avuto la pazienza di aspettare per poi giocarsi la sua occasione, senza deludere nessuno ma anzi riuscendo a sorprendere tutti per l'alto livello delle sue prestazioni,. Prestazioni che però, evidentemente, non hanno convinto fino in fondo Roberto Mancini, peraltro presente sugli spalti dell'Allianz Stadium per la sfida tra Juve edel 27 agosto scorso in cui, per una coincidenza che adesso risulta quasi surreale, il classe 1992 aveva lasciato il posto al collega polacco, poi finito di nuovo ko nella partita successiva contro lo Spezia.. Perin, ne siamo certi, non si arrenderà neanche questa volta.