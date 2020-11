Juan Cuadrado è sempre più leader della Juventus. Il processo di cambiamento svolto prima con Allegri e poi con Sarri è arrivato alla fase conclusiva, consegnandosi a Pirlo come terzino si spinta pregevole, ma attentissimo in fase difensiva. Come riporta il sito ufficiale della Juventus, i due assist di ieri contro il Ferencvaros hanno eguagliato le gesta compiuto da Dani Alves nel 2017: “Juan Cuadrado è stato il primo giocatore della Juventus a servire due assist in un match di Champions League da Dani Alves contro il Monaco nel maggio 2017”.