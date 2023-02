Dal sito dellaQuinto gol in questo campionato per Moise Kean. L'attaccante bianconero ha già realizzato lo stesso numero di reti messe a segno nell'intero scorso torneo di Serie A (cinque reti in 32 presenze). Moise ha segnato sette gol contando tutte le competizioni 2022/23. Solamente nel 2020/21 (17 reti con il PSG) il classe 2000 ha realizzato più gol in una singola stagione.