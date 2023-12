L'attuale indice di liquidità,, si determina rapportando le Attività Correnti (AC) alle Passività Correnti (PC). Questo implica che le risorse attive di un club devono coprire almeno il 60% delle obbligazioni correnti, garantendo una gestione finanziaria equilibrata.Secondo quanto riporta Gazzetta: Al 30 settembre, il club bianconero ha registrato attività correnti pari a circa 85 milioni e passività correnti per circa 500, determinando un indice di liquidità inferiore a 0,2. Tale valore è significativamente al di sotto del requisito dello 0,6, evidenziando una sfida per la prossima sessione di mercato invernale. Per operare, ladovrà prima vendere.