Per Manuel Locatelli c'è la fila da tutta Europa. Il primo club ad aver acceso i riflettori sul centrocampista classe '98 è stata la Juventus, ormai da tempo, che però non ha mai affondato il colpo frenata dalla richiesta del Sassuolo che non si è mai schiodata dai 40 milioni di euro. Con il tempo però Locatelli è entrato nel mirino di altri top club internazionali: Manchester City, Chelsea e Psg su tutti, ma da quando Ancelotti è tornato al Real Madrid anche i blancos stanno pensando al giocatore, come racconta Tmw.