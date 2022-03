La Juventus ha messo gli occhi su Gleison Bremer difensore del Torino. Come riporta Torinogranata.it sul giocatore ci sarebbero molti altri club. Si parla di Inter, Napoli e Milan in Italia. Dall'Inghilterra sono forti Manchester City, Tottenham e Liverpool. I granata però avrebbero già individuato il sostituto che potrebbe essere Mattia Caldara difensore del Milan ma attualmente in prestito al Venezia.