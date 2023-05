Laha unadi sorpassare nuovamente la Lazio, ferma a un punto di vantaggio con una partita in più. Battendo l'Atalanta, gli uomini di Allegri andrebbero a +2 sulla terza. I bergamaschi, invece, vorrebbero staccare la Roma e tenere il passo del Milan. Di seguito la classifica aggiornata e il calendario delle sei squadre coinvolte (in maiuscolo le partite in casa)LAZIO – LECCE, Udinese, CREMONESE, EmpoliINTER – SASSUOLO, Napoli, ATALANTA, TorinoATALANTA – JUVE, Salernitana, VERONA, Inter, MONZAMILAN – Spezia, SAMPDORIA, Juve, VERONAROMA – Bologna, SALERNITANA, Fiorentina, SPEZIALazio 64Juve 63 (una partita in meno)Inter 63Milan 61Atalanta 58 (una partita in meno)Roma 58