Bianconeri,

Ci siete mancati.

Ma è quasi arrivato il momento di tornare insieme.

Combatteremo per voi.

Ruggiremo per voi.

E come potete immaginare, siamo pronti. We are ready.

Ready for sport again.



Juventus x @adidasfootball pic.twitter.com/W3zFfAeUzX — JuventusFC (@juventusfc) June 11, 2020

"Bianconeri,Ci siete mancati.Ma è quasi arrivato il momento di tornare insieme.Combatteremo per voi.Ruggiremo per voi.E come potete immaginare, siamo pronti. We are ready.Ready for sport again".Con queste parole, e con un video dall'elevato tasso emozionale, la Juventus chiude la vigilia della ripresa del calcio. Domani sera ci sarà il Milan, per la prima sfida post emergenza Covid, poi il resto della stagione, perché il calcio riprende. E la Juve non aspettava altro.