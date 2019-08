La rivalità tra Juventus e Napoli si è fatta incandescente in queste ultime stagioni, con i bianconeri che hanno conquistato gli ultimi otto scudetti consecutivamente, battagliando quasi sempre contro i partenopei per il titolo. Alla vigilia del big match di domani sera all'Allianz Stadium, che fa seguito all'esordio stagionale e in campionato contro il Parma al Tardini, il club ha voluto raccogliere i cinque migliori momenti della grande sfida Juventus-Napoli in un bellissimo video. Eccolo: