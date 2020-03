Giornate nere per la Juventus, non solo sul campo. Infatti, il coronavirus sta facendo sentire i suoi colpi anche in Borsa, con il titolo Juventus Football Club che perde, nella giornata di oggi, il 5,63%. Il rinvio del Derby d'Italia, ma anche tutte le incertezze sul ritorno di Coppa Italia contro il Milan hanno senz'altro contribuito a far calare le azioni di 0,055 centesimi, con ogni azione che è, al momento, acquistabile per 0,92 centesimi. Un calo costante, che si sta verificando da una settimana: mercoledì scorso, infatti, il valore di un'azione Juventus era superiore all'euro (1,03).



Sarà interessante vedere, dal punto di vista dei mercati, che tipo di reazioni ci saranno in seguito alle decisioni della Lega in merito alla Coppa Italia contro il Milan, ma ache le decisioni della Regione Piemonte, che potrebbe prolungare l'emergenza ancora di una settimana.