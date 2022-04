A osservare la sua prestazione contro la Fiorentina, viene da dire che il rinnovo se l'è davvero guadagnato. Grande serata per Mattia Perin, protagonista nella semifinale di Coppa Italia con una prova solida, senza sbavature, in cui si è confermato una pedina importante per la Juve di Massimiliano Allegri. Solo 7 in pagella dai giornali per lui, che mette il suo "timbro sulla vittoria" - come scrive Il Corriere dello Sport - respingendo il missile di Cabral e tutti gli altri tentativi viola, compresi la carambola De Ligt-Quarta e il tiro di Sottil. "Che bravo su Cabral in un primo tempo di sostanziale relax, a parte un brivido iniziale ma aveva subito una carica", sottolinea invece Tuttosport. Con lui e Szczesny, insomma, la porta della Juve è blindata.