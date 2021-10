Oggi è il giorno del derby d'Italia, ma non sono solo tinti di nerazzurro gli amarcord della Juventus. Ci sono sempre da rievocare dei "goal of the day" segnati in questa stessa data contro altre squadre. Come quello realizzato esattamente 31 anni fa negli ottavi di finale di Coppa Uefa contro l'Austria Vienna, allo stadio Prater, da Pierluigi Casiraghi. Una botta terrificante che porta la Juve all'intervallo in doppio vantaggio. Finirà 4-0.

Ecco il video di quella rete: