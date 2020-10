Molti conoscono il 9-1 con cui la Juventus sconfisse l'Inter, o meglio la Primavera dell'Inter, al termine del campionato 1960-1961. Ma quella non è la vittoria con lo scarto più ampio in campionato nella storia bianconera. Andando a risalire fino al 7 ottobre 1928, infatti, troviamo un successo addirittura in doppia cifra. Erano le prime giornate dell'ultima edizione non a girone unico della Serie A (che ancora si chiamava Divisione Nazionale). Al campo di Corso Marsiglia arriva la Fiorentina. La Juve impone una legge severissima: 11-0, con triplette di Federico Munerati, Giuseppe Galluzzi e Antonio Vojak, e doppietta di Ignazio Testa. Dopo l'onta di quel risultato, a fine stagione la Fiorentina troverà quella della retrocessione.