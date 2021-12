Ieri sera è uscito dal campo tra gli applausi - a differenza di due come Kean e Bernardeschi che, pur avendo deciso il match rispettivamente con un gol e un assist, hanno persino ricevuto qualche fischio - a testimonianza di quanto la sua prestazione sia stata apprezzata da tifosi e compagni. Esordio certamente memorabile quello di, che alla prima da titolare incon la maglia dellanon ha per nulla sfigurato, anzi: certo, l'avversario non era dei più temibili, ma comunque il belga classe 2002 non ha mancato di distinguersi per la sua, dote che gli ha permesso di giocare percon ordine e attenzione, senza sbavature, arrivando anche a proporsi in avanti con qualche iniziativa individuale, che a questa Juve non fa di certo male.Più che promosso, dunque, tanto dalla stampa quanto dai "veterani" bianconeri, con Leonardoche nel post partita non ha esitato a dargli la sua investitura elogiandolo proprio per la sua personalità: "Non ha paura a giocare, è un vantaggio per lui. Ora deve rimanere umile, deve avere margini di miglioramento: li abbiamo noi grandi, sono enormi per lui. Lo aspetta una carriera rosea se rimane con i piedi per terra", le parole dell'esperto difensore di fronte al suo possibile erede.- Approdato in bianconero nell'estate del 2018 per essere "affidato" all, De Winter ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al: alla Vecchia Signora il suo cartellino è costato solo, un valore che - secondo dati Transfermarkt - è già balzato a. Un piccolo grande tesoro, insomma, quello nelle mani della Juve, che ora deve "solo" aiutarlo a splendere il più possibile. I tifosi, intanto, se lo coccolano, sperando di rivederlo presto in campo.