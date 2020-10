Non solo Cavani, il mercato del Manchester United si chiude con Facundo Pellistri, trequartista 18enne sul quale c’era anche la Juventus. L’uruguaiano del Penarol era stato seguito per diverso tempo da Paratici e il suo staff: il ragazzo piaceva e le relazioni erano positive, ma i bianconeri non hanno mai affondato il colpo per portarlo in Italia. A superare la concorrenza di Juve, Lione e Boca Juniors sono stati i Red Devils, con i quali Pellistri ha firmato un contratto di cinque anni. Salto in Premier per il giocatore, con la Juve che sparisce sullo sfondo.