C'è attesa per quel che riguarda la lista dei convocati che la Juventus pubblicherà prima del match contro l'Udinese. Infatti, resta da capire se Rabiot sarà convocato o meno. Il calciatore ha un turno di squalifica da scontare - dopo il ribaltamento della sentenza su Juve-Napoli - e benché sia rimasto fuori contro la Fiorentina, non è chiaro se la squalifica risulti scontata o meno. Come scrive Gazzetta.it: "Il giudice sportivo ovviamente in queste ore non si pronuncerà sul tema. La palla passa quindi alla Juventus, che negli ultimi giorni avrà ragionevolmente contattato gli organi competenti per un chiarimento. La Juve può decidere di mandare in campo Rabiot e fronteggiare un eventuale ricorso dell’Udinese. Oppure - e questa è l’opzione decisamente più probabile - può lasciare ancora in tribuna il francese. Rabiot così sconterebbe, beffardamente, due volte la stessa squalifica".