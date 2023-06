In attesa di capire cosa ne sarà del futuro dei due attaccanti di riferimento della Juve, Vlahovic e Milik, i bianconeri hanno iniziato a guardarsi attorno per non rimanere scoperti nel caso in cui avvengano le loro eventuali partenze. Uno dei nomi sondati è quello di Marcos Thuram, in'uscita dal Monchengladbach, ma sul quale c'è una concorrenza estrema. Non solo le già note Milan ed Inter, infatti, ma stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche il Psg starebbe valutando seriamente l'evolversi della situazione e al momento avrebbe una corsia preferenziale.