Otto giorni al raduno. La nuova vita die lache si avvicina nuovamente a prendere il timone dei bianconeri. Dopo cinque scudetti consecutivi, due finali di Champions e la media vittorie più alta della storia bianconera, Max riparte da ciò che è stato ma soprattutto da ciò che sarà. Come racconta il Corriere dello Sport, c'è anche un nuovo aspetto da considerare: "La congiuntura economica non permetterà di fare follie sul mercato e quindi il suo peso sarà ancora più importante nella missione che gli è stata affidata. Ci saranno nuovi innesti, Locatelli innanzitutto, ma l’obiettivo di Allegri sarà anche valorizzare e rilanciare il gruppo esistente. Per avere davvero una ripartenza da record".