Le parole di Vincenzo, presidente della Regione Campania:"Tu hai fatto riferimento ad un'altra squadra e un'altra squadra ha fatto un gesto invece che è l'anti-tesi della sportività quando fu bloccata la trasferta per motivi sanitari molto seri - riporta TuttoNapoli -. E quella squadra invece andò nel campo sportivo per prendersi i 3 punti perché il Napoli non si presentò. E non si fa...".