Antoniocommenta l’eliminazione della Juve dall’Europa League per mano del Siviglia alla BoboTv:“Avremmo voluto la Juve in finale… avrei fatto festa con Juve e Roma in finale. Io non ce l’ho con la Juve. Nella storia in Italia non ha avuto mai rivali, vinceva con un calcio piacevole. Conte non mi piace, ma aveva un’idea e un’anima. Allegri non si è evoluto, non ti darà niente così come è. A Siviglia li aspettava un inferno. Hai avuto 4-5 occasioni di cui 3 contropiedi e 2 calci piazzati oltre al gol. La Juve non può essere questa, ma con Allegri lo è. A differenza della Roma che nella propria area ha anima, la Juve ha grossi giocatori senza anima. La cosa più brutta è la comunicazione. Due anni fa diceva di lottare su tutti i fronti e fa un disastro”.