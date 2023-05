".L'attacco a Massimilianoarriva da Instagram e a farlo non é un tifoso qualunque. A postare é Federico Maccari, fratello di Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci. Segno, anche questo, oltre ad alcune frasi di ieri dello stesso difensore ieri sera, che in questo momento nello spogliatoio bianconero non c'é serenità.