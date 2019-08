L'incontro tra Fabio Paratici ed il Barcellona è stato molto lungo e altrettanto intenso. Da sabato a martedì, con una domenica di riposo in mezzo, un tempo sufficiente per aprire più che un discorso. Infatti, più che un discorso è stato aperto. Entrambe le squadre sono infatti impegnate nel risistemare budget ed esuberi, così hanno cominciato ad aprire un tavolo per più di una trattativa. Si è partiti da Daniele Rugani, si è passati per Ivan Rakitic ed Emre Can, Luis Suarez e Gonzalo Higuain, Ousmane Dembelé e Paulo Dybala e l'elenco forse non si ferma nemmeno qui. Eppure, per tanti nomi che sono stati fatti, altrettanti non sono durati che il tempo della suggestione: resiste, invece, il capitolo più caldo per questi ultimi giorni di mercato. Juan Miranda alla Juventus e Mario Mandzukic al Barcellona. COSTI - Come riportato da Calciomercato.com, il nodo al momento resta sulle valutazioni dei due giocatori. Il giovane laterale mancino potrebbe essere quotato 10 milioni di euro, mentre sono 5 in più quelli che la Juventus chiederebbe per Mandzukic. Sono piccoli dettagli che, sia da Torino che da Barcellona, confidano di superare in poco tempo. Così, la palla passerebbe ai giocatori. Se Miranda ha già detto "no" a ​Schalke 04 e, soprattutto, Olympique Marsiglia in attesa della Juventus, ancora non vi sono certezze per il croato. La trattativa a tempi stretti con lo United non ha permesso a Mandzukic di riflettere sufficientemente sul proprio futuro e, così, l'affare è saltato. Ora invece, il Barça offrirebbe al giocatore più giorni per riflettere sulla destinazione e filtra ottimismo che possa accettare la Spagna. Tante voci, insomma, ma con una vera e propria trattativa che resta aperta: i bilanci delle due squadre possono comunque sorridere.