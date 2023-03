Trenta giorni caldissimi per la Juventus, che ad aprile si gioca tutto. Nove partite, due competizioni con trofeo finale, il campionato e... la partita in tribunale, almeno il primo filone. Se la "gara" davanti al Collegio di Garanzia dello Sport si terrà nella giornata di mercoledì 19 e sarà fondamentale per il percorso verso la prossima Champions League bianconera, infatti, il resto del mese sarà ricco di impegni fondamentali.28 giornata - Juventus-Verona - Sabato 1 aprile ore 20.45Coppa Italia: Semifinale di Andata - Juve-Inter - Martedì 4 aprile ore 2129 giornata - Lazio-Juventus - Sabato 8 aprile ore 20.45Europa League: Quarti andata - Juve-Sporting 13 aprile ore 2130 giornata - Sassuolo-Juventus - Domenica 16 aprile ore 18INCHIESTA, FILONE PLUSVALENZE 19 APRILEEuropa League: Quarti ritorno - Sporting-Juve 20 aprile ore 2131 giornata - Juventus-Napoli - Domenica 23 aprile ore 20.45Coppa Italia: Semifinale di Ritorno - Inter-Juve - Mercoledì 26 aprile ore 2132 giornata - Bologna-Juventus - Domenica 30 aprile ore 20.45