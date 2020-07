La Juventus ha preso l'attaccante classe 2006 Lorenzo Biliboc dal settore giovanile del Torino. A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale i bianconeri avrebbero già chiuso l'operazione in entrata portando via il baby ai granata. Un nuovo caso Kean a distanza di anni. Quella di un giovane che passa dalla Torino granata a quella juventina infatti è una storia già vista: in passato è successo proprio con l'attaccante classe 2000 - stesso ruolo di Biliboc, coincidenza - che l'estate scorsa la Juve ha venduto all'Everton.