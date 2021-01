Weston McKennie è una delle sorprese di questa stagione della Juventus. Arrivato tra lo scetticismo generale, l'americano ha conquistato subito tutti i tifosi bianconeri e non solo. Una vera e propria intuizione di Fabio Paratici, che prima l'ha studiato e, dopo l'ok di Pirlo, ha affondato il colpo con lo Schalke: prestito a 4,5 milioni con diritto di riscatto a 18,5, per un totale di 23 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a un totale di 30. Un affare in tutto e per tutto, visto che oggi vale almeno il doppio.