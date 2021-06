Tra i vari nomi accostati alla Juventus per l'attacco del prossimo anno, i bianconeri non hanno mai mollato la presa su Kaio Jorge, classe 2002 del Santos e considerato il nuovo talento del calcio brasiliano. Il giocatore è pronto per sbarcare in Europa e oltre alla Juve ci sono anche Milan e Napoli; secondo quanto racconta UOL Esporte per portarlo via al Santos servono almeno 10 milioni di euro. Secondo molti un affare, considerando la richiesta bassa dovuta anche alla scadenza del contratto a dicembre prossimo.