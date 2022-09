Come racconta Gazzetta, in difesa potrebbero esserci chance per(con Bonucci in caso di difesa a tre), in attacco Allegri ha diverse soluzioni in mente: dalla coppia Milik-Vlahovic già schierata contro il Psg al giovane Soulé nel tridente con Vlahovic e Kostic. Anche Kean si candida per una maglia da titolare: può giocare al posto di Milik o esterno in caso di tridente.