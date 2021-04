L'atto secondo di Dejan Kulusevski. Come racconta Tuttosport, oggi lo svedese ha l'occasione di riscattarsi dopo essere rimasto in panchina nella sfida con il Napoli. Sarà la prima apparizione dalla delusione del derby e andrà a coprire la fascia destra del centrocampo, uno dei tanti ruoli che in questa stagione gli è toccato. Per TS, una buona prova con il Grifone potrebbe ripagarlo delle ultime amarezze e sarebbe una conferma a livello personale. Kulu ha infatto bisogno di incidere: solo così tornerà a credere in se stesso dopo un periodo - più o meno lungo - di appannamento. I numeri non sono però dalla sua parte: 5 gol e 4 assist in 37 presenze.