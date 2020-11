Domani sera la Juventus riprende la corsa alla vetta del campionato contro il Cagliari, tra le proprie mura di casa. Pirlo deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione. Stando a quanto riporta Sportmediaset, De Ligt partirà dal primo minuto al fianco di Demiral e Danilo. A centrocampo spazio a Rabiot e Arhtur, in vantaggio rispetto all’uruguaiano Bentancur. Possibile chance dal primo minuto per Bernardeschi, con Kulusevski a supporto del tandem Ronaldo-Morata. Dybala e Chiesa in panchina.