Anche se la Corte Federale d'Appello accogliesse la richiesta di Chiné, ovvero penalizzasse la Juve di 11 punti in classifica, i bianconeri potrebbero comunque accedere alla prossima Champions League. Come? Vincendo ovviamente le tre partite che rimangono ma non basterebbe. Contro il Milan infatti la Juve dovrebbe vincere con almeno due gol di scarto (per essere avanti negli scontri diretti con la differenza reti) e sperare che la Roma non faccia 9 punti. In questo modo, la Juve si ritroverebbe al pari del Milan ma con una miglior differenza reti.