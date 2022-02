1









Alla Juve non basta l'1-1 maturato ieri sera sul campo del Villarreal per guardare alla gara di ritorno con più serenità. Senza la regola dei gol in trasferta che valgono doppio, il prossimo 16 marzo all'Allianz Stadium di Torino la squadra di Massimiliano Allegri non potrà accontentarsi dello 0-0, e per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League dovrà vincere, con qualsiasi risultato. In caso di pareggio (0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo) ai tempi regolamentari si andrà ai supplementari, ed eventualmente ai calci di rigore.