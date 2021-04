DA AGIPRONEWS



Unite nel progetto elitario della Superlega, ma a forte rischio di perdere anche il treno per la Champions: Juventus e Milan sono ormai risucchiate nella bagarre che si è scatenata alle spalle dell’Inter e sembrano più in difficoltà rispetto alle dirette concorrenti. Un alert arriva anche dai bookmaker, che hanno sensibilmente alzato le quote di bianconeri e rossoneri per un piazzamento tra le prime quattro. La Juventus, che fino a un paio di settimane fa era cooptata di diritto nella zona Champions, ora è data a 1,35 dagli analisti di Planetwin365. Una quota non solo più alta di quella dell’Atalanta, che con due punti di più e una condizione stellare è ritenuta ormai in porto, a 1,07, ma superiore anche al Napoli, che è a pari punti con i bianconeri e si gioca a 1,30. Ancora più severo l’outlook nei confronti del Milan, che condivide gli stessi 66 punti di Napoli e Juventus, ma che dopo le sconfitte con Sassuolo e Lazio ispira molta meno fiducia: la sua quota, 2,00, fotografa il momento no rossonero ed è inferiore solo a quella della Lazio, che comunque è rientrata il lizza e si gioca a 3,25.