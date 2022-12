Entra in campo anche l’Uefa. E lo scenario si complica. Come racconta La Gazzetta dello Sport,: "In pratica, per un bilancio che potrebbe non corrispondere alla reale situazione finanziaria del club anche in prospettiva coppe".Ieri è stata aperta l'indagine, con l'obiettivo di valutare eventuali infrazioni alle regole del Fair Play Finanziario. La Commissione ora si concentra sulle "presunte violazioni rese pubbliche di recente in seguito alle indagini della Consob e dei pm di Torino". Era inevitabile, perché le vicende italiane sono strettamente collegate a quelle europee.L’Uefa collabora e interagisce con la Federcalcio, in attesa delle inchieste penali e di quelle sportive. Gazzetta sottolinea come non possa intervenire nelle questioni nazionali, ma per "entrare nelle coppe, i club devono ottenere una “licenza Uefa” federale, con un primo controllo nazionale.". La Juve lo è sempre stata. Ora va valutata eventuale manipolazione o alterazione del bilancio. Se, alla fine delle indagini, dovesse risultare che la situazione finanziaria della Juve è sostanzialmente diversa da quella “fotografata” al momento dell’accordo, la commissione potrebbe annullare il “settlement” e imporre le sanzioni.