Non si sbloccano le cessioni della Juventus. Fabio Paratici deve fare i conti con le uscite e soprattutto con calciatori che non ne vogliono sapere di lasciare il club bianconero. Primo tra tutti Gonzalo Higuain che rifiuta la Roma da inizio estate e che adesso può concretamente restare in bianconero. Anche Mario Mandzukic preferirebbe restare alla Juve così come Paulo Dybala e Blaise Matuidi che va in scadenza con il club bianconero al termine della stagione e che non dovrebbe lasciare i bianconeri in estate.