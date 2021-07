La Juventus inizia a sbloccare qualcosa sul fronte mercato in uscita. Alla fine la cessione del terzino sinistro sta avvenendo definitivamente, manca solo l'ufficialità che arriverà questo weekend. Come ampiamente predetto, nella rosa bianconera rimangono, almeno per ora, Alex Sandro e Luca Pellegrini (che proverà a convincere mister Allegri in questo ritiro alla Continassa). Mentredove sostituirà Dimarco tornato nel frattempo all'Inter.Oggi è giornata di visite mediche per Frabotta con l'Hellas. Sarà unper una cifra complessiva di circaIl doppio di quanto la Juve spese due anni fa per prelevare il giocatore dal Bologna.