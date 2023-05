Tra i giocatori che torneranno alla Juve in estate c'è anche Rovella, attualmente al Monza. Il giovane centrocampista italiano ha suscitato l'attenzione di diversi club tra cui la Lazio, che come riferisce calciomercato.com potrebbe fare un'offerta a fine stagione per acquistarlo. La Juve, comunque, non avrebbe intenzione di lasciarlo partire, almeno nelle idee iniziali.