Federico Bernardeschi può lasciare la Juve: su di lui, come riporta Tuttosport, ci sono Napoli e Roma, oltre ad alcune squadre estere. Soprattutto con gli azzurri, il canale sembra totalmente aperto, grazie all'interessamento per Milik: il Napoli vuole 40 milioni di euro senza contropartite per l'attaccane polacco: nonostante il contratto in scadenza nel 2021 il presidente De Laurentiis non si sposta di un centimetro dalla sua richiesta, a nulla sono serviti i tentativi di Paratici di inserire proprio Bernardeschi, altrimenti Rugani e Romero, nella trattativa.