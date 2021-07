Dov'eravamo rimasti? No, è più complicato di così. Lavista con ilè tutta nuova, viene da una decina di giorni di lavoro, pesi e scarichi, intensità e attesa. Un elenco di cose e giocatori da analizzare. Che genera curiosità. E che porta i bianconeri - per quel che vale - in vantaggio 2-1 - al primo tempo contro i romagnoli grazie alla sassata di(del giovanissimo Shpendi il gol ospite), primi dei marcatori estivi. Emblematico, dato il momento e il gruppo a disposizione di. A proposito: schiera un 4-3-3 e si costruisce un vertice basso di fortuna con la qualità di. E' il giocatore a cui presta più attenzione, a cui dà i consigli "superiori". La brama di costruire da lì, con un occhiolino al mercato, non l'ha certamente persa.