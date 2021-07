La maglia away 2021/22 fa il suo esordio oggi nell'amichevole contro il Cesena @adidasfootball #createwithadidas — JuventusFC (@juventusfc) July 24, 2021

In occasione dell'amichevole di oggi contro il Cesena, la prima stagionale, la nuova Juve di Massimiliano Allegri giocherà con la maglia da trasferta nera, targata Adidas, come ha annunciato lo stesso club bianconero attraverso i suoi canali social: "La maglia away 2021/22 fa il suo esordio oggi nell'amichevole contro il Cesena".