Non solo Paulo Dybala. La Joya non sarà presente nell'amichevole che partirà alle 18 alla Continassa, la prima dell'anno contro il Cesena, per via di un affaticamento muscolare alla coscia. Out anche Da Graca per un infortunio della stessa natura.Fuori anche Szczesny, rientrato solo ieri alla Continassa, oltre a Nicolussi Caviglia e Wesley, che devono recuperare dagli infortuni.