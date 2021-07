. Reduci da Europeo e Coppa America, sono ancora quasi tutti in vacanza tranne Paulo Dybala, che salterà comunque la partita per un affaticamento muscolare. L'argentino è tornato giorni fa alla Continassa e ha riabbracciato Massimiliano Allegri, nei prossimi giorni arriverà anche il suo agente Antun e ci si siederà a tavolino per discutere del rinnovo.- Intanto però oggi la Juve scende in campo per la prima amichevole del 2021/22, due giocatori da tenere sott'occhio:, classe 2001,. Su di lui ci sono diversi club anche se l'agente ha svelato che non è mai stato inserito nel possibile affare Locatelli col Sassuolo, Tuttosport racconta che Allegri vorrebbe tenerlo con sé per farlo crescere e oggi gli darà una chance per dimostrare di essere da Juve.- L'altro giocatore da osservare da vicino è. L'americano è stato uno dei migliori della scorsa stagione, la sua prima in bianconero, con quel gol al Camp Nou contro il Barcellona ancora sotto gli occhi di tutti. E' calato nella seconda parte, anche per colpa di un problema fisico che non lo lasciava in pace., lezioni tattiche che il centrocampista ex Schalke dovrà mettere in pratica già da oggi col Cesena. E' solo calcio d'estate, ma Fagioli e McKennie hanno i riflettori puntati.